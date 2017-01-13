Шлёпать или не шлёпать — главный вопрос современности

Обострившаяся как по мановению волшебной палочки общественная дискуссия о так называемом "законе о шлепках" продемонстрировала не только засилье крайне искажённых представлений о природе репрессивной государственной машины, но и показала, что в интеллигентских ширнармассах, рядись они хоть в тогу "патриотов", хоть "либералов", существует благостный антисистемный консенсус, выражающийся в желании за всеми более менее неоднозначными законопроектами видеть тайный заговор "узкой группы ультраконсерваторов".

Вот что там вменяют депутатам, которые декриминализовали ряд статей Уголовного кодекса? А то, что Госдума, значит, вмиг опять превратилась из правильной и хорошей, основанной на принципах конкурентности и открытости органа в "бешеный принтер" 2.0, а депутаты теперь будут по утрам есть несчастных, забитых шлепками младенцев, которых российские родители, конечно же все сплошь пьяное быдло, будут пачками забивать до смерти.

Возмущённая фейсбучная общественность говорит нам, что именно эти нормы преграждали путь семейному насилию и их отмена позволит безнаказанно бить детей, — однако это не так. Допустим, сейчас есть в УК статья за убийство. Там есть ещё ряд статей, конкретизирующих то, каким образом было оно совершено, сколько человек пострадало, в группе или одиночкой оно было произведено. Тем не менее никому в здравом уме не придёт вводить, скажем, статью за "убийство ремнём". Или за убийство кухонным ножом. Или отдельную статью за убийство членом семьи, а отдельную — для наказания душегубца со стороны.

А вот по логике онлайн-"гуманистов" такая статья в случае побоев нужна была, и именно её отмена якобы оставляет ребёнка на произвол его злобных родителей. Но ведь это же лишено элементарной логики: сейчас у правоохранительных органов вполне достаточно полномочий для вменения общеуголовных статей, в случае если в отношении ребёнка действительно было совершено насилие. Что, нельзя наказать обидчика, вне зависимости от его родственной принадлежности, по статье "Побои", или нанесение телесных повреждений, или по другим?

В том-то и дело, что всё это прекрасно наказывается, а стоны по поводу отмены наказания за шлепки идут от позиции, согласно которой на семью должны налагаться повышенные обязательства при резком ограничении её прав. Говоря о тупой и недалёкой Госдуме, которая, по мысли ряда авторов, должна самоубиться фейспалмом, комментаторы не отвечают на вопрос, заданный в ходе пресс-конференции президента: почему наказание за побои в семье для постороннего — административное, а для членов семьи — уголовное?

Где гарантия, что органы опеки, будучи по своей сути бюрократической системой (со всеми присущими ей признаками в виде разного рода чиновничьего KPI, отчётов и постоянных требований "выполнить и перевыполнить") не будут специально "разводить" детей и подростков, которых довольно легко можно будет вывести на любые выгодные чиновникам рассказы о побоях и насилии? Где гарантия, что после ужесточения наказания именно для внутрисемейной ситуации в разрезе физического насилия затем не последует введение, скажем, наказания за насилие моральное? Отчитал отпрыска за двойку в школе: а ну-ка иди сюда, голубчик, сейчас мы тебя на особый учёт поставим, ты у нас ещё на курсы по управлению гневом походишь (за свой счёт, конечно; вот номерок курсов, только сюда можно), а не исправишься — ребёночку можешь сказать до свидания.

И вот пока на эти вопросы не будет дано исчерпывающих ответов, возмущённый клёкот в соцсетях будет напоминать какие-то странные и причудливые выверты доморощенной политкорректности вкупе с приятным таким мелким фрондерством.

Вот смотрите, какие мы антисистемные, Думу идиотами обозвали. Шлепки — то самое важное, что сейчас в повестке, остальных проблем в стране не осталось.