Немецкая бабушка покорила пользователей Twitch
Пожилая стримерша читает популярные сказки на немецком языке вместо трансляций игр.
Кадр видео “Vielen vielen Dank Gronkh ❤️”. Скриншот © L!FE
Канал бабушки называется MarmeladenOma ("Мармеладная бабуля"). Она просто читает сказки, однако антураж такой душевный, а тембр голоса у бабушки такой приятный, что переключиться, скажем, на трансляцию киберспортивных дисциплин не хочется.
Даже если вы не знаете немецкого языка, то под это просто можно быстро уснуть. Зрители в комментариях к стриму вспоминают, как в детстве их родители или бабушки читали на ночь сказки.
На YouTube-канале MarmeladenOma уже более 78 тысяч подписчиков, а самое популярное видео набрало более 1,1 миллиона просмотров.