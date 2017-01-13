Немецкая бабушка покорила пользователей Twitch

Канал бабушки называется MarmeladenOma ("Мармеладная бабуля"). Она просто читает сказки, однако антураж такой душевный, а тембр голоса у бабушки такой приятный, что переключиться, скажем, на трансляцию киберспортивных дисциплин не хочется.

Даже если вы не знаете немецкого языка, то под это просто можно быстро уснуть. Зрители в комментариях к стриму вспоминают, как в детстве их родители или бабушки читали на ночь сказки.

На YouTube-канале MarmeladenOma уже более 78 тысяч подписчиков, а самое популярное видео набрало более 1,1 миллиона просмотров.