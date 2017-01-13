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Регион
Опубликовано 13 января 2017, 13:35

Немецкая бабушка покорила пользователей Twitch

Пожилая стримерша читает популярные сказки на немецком языке вместо трансляций игр.

Кадр видео &ldquo;Vielen vielen Dank Gronkh ❤️&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Vielen vielen Dank Gronkh ❤️”. Скриншот © L!FE

Канал бабушки называется MarmeladenOma ("Мармеладная бабуля"). Она просто читает сказки, однако антураж такой душевный, а тембр голоса у бабушки такой приятный, что переключиться, скажем, на трансляцию киберспортивных дисциплин не хочется.

Даже если вы не знаете немецкого языка, то под это просто можно быстро уснуть. Зрители в комментариях к стриму вспоминают, как в детстве их родители или бабушки читали на ночь сказки.

На YouTube-канале MarmeladenOma уже более 78 тысяч подписчиков, а самое популярное видео набрало более 1,1 миллиона просмотров.

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Сергей Сурепин
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