Кузнецова: Четырёх детей, изъятых у приёмной мамы, вернут родственникам

Несколько детей, ранее изъятых из приёмной семьи якобы за сильные побои, будут возвращены родственникам, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Напомним, сегодня стало известно, что в Москве из приёмной семьи органы опеки забрали приёмных и усыновлённых детей. До этого один из детей, мальчик Серёжа, пожаловался в детском саду, что папа его бьёт. Сотрудники детского учреждения обратились в полицию и органы опеки.

Позже стало известно, что некоторые из детей ВИЧ-инфицированы. При этом сотрудники органов опеки утверждали, что дети содержались в ужасных условиях, хотя, судя по страницам приёмной матери Светланы Д. в соцсетях, семья живёт очень благополучно.

Ситуация получила широкий общественный резонанс. СКР начал проверку по факту изъятия из московской семьи приёмных детей.