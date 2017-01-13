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Регион
Опубликовано 13 января 2017, 16:30

Кузнецова: Четырёх детей, изъятых у приёмной мамы, вернут родственникам

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ранее сегодня детский омбудсмен Анна Кузнецова уже говорила, что у органов опеки не было никаких претензий к семье, где воспитывались приёмные и усыновлённые дети.

Несколько детей, ранее изъятых из приёмной семьи якобы за сильные побои, будут возвращены родственникам, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Напомним, сегодня стало известно, что в Москве из приёмной семьи органы опеки забрали приёмных и усыновлённых детей. До этого один из детей, мальчик Серёжа, пожаловался в детском саду, что папа его бьёт. Сотрудники детского учреждения обратились в полицию и органы опеки.

Позже стало известно, что некоторые из детей ВИЧ-инфицированы. При этом сотрудники органов опеки утверждали, что дети содержались в ужасных условиях, хотя, судя по страницам приёмной матери Светланы Д. в соцсетях, семья живёт очень благополучно.

Ситуация получила широкий общественный резонанс. СКР начал проверку по факту изъятия из московской семьи приёмных детей.

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Андрей Ященко
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