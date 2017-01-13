Снявшая "Голодные игры" студия приобрела долю в киберспортивной команде
Американская кинокомпания Lionsgate вместе с финансистом Майклом Милкеном инвестировала в организацию Immortals.
Кадр фильма: "Голодные игры"/Кинопоиск
По условиям сотрудничества, студия займётся созданием новых развлекательных форматов для киберспортивной аудитории.
Сейчас у киберспортивной организации Immortals есть команды по следующим дисциплинам: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и Super Smash Bros.
Ранее совладелец баскетбольного клуба "Мемфис Гриззлис" Стивен Каплан приобрёл долю в Immortals. Бизнесмен стал ключевым инвестором киберспортивной организации.
Сейчас в совете директоров находятся президент Lionsgate Interactive Ventures and Games и совладелец футбольного клуба "Суонси Сити" Питер Левин, а также президент медиакорпорации Machinima Аллен Дебевойз.