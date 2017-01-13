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Регион
Опубликовано 13 января 2017, 14:32

Снявшая "Голодные игры" студия приобрела долю в киберспортивной команде

Американская кинокомпания Lionsgate вместе с финансистом Майклом Милкеном инвестировала в организацию Immortals.

Кадр фильма: "Голодные игры"/Кинопоиск

Кадр фильма: "Голодные игры"/Кинопоиск

По условиям сотрудничества, студия займётся созданием новых развлекательных форматов для киберспортивной аудитории.

Сейчас у киберспортивной организации Immortals есть команды по следующим дисциплинам: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и Super Smash Bros.

Ранее совладелец баскетбольного клуба "Мемфис Гриззлис" Стивен Каплан приобрёл долю в Immortals. Бизнесмен стал ключевым инвестором киберспортивной организации.

Сейчас в совете директоров находятся президент Lionsgate Interactive Ventures and Games и совладелец футбольного клуба "Суонси Сити" Питер Левин, а также президент медиакорпорации Machinima Аллен Дебевойз.

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Сергей Сурепин
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