Снявшая "Голодные игры" студия приобрела долю в киберспортивной команде

По условиям сотрудничества, студия займётся созданием новых развлекательных форматов для киберспортивной аудитории.

Сейчас у киберспортивной организации Immortals есть команды по следующим дисциплинам: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и Super Smash Bros.

Ранее совладелец баскетбольного клуба "Мемфис Гриззлис" Стивен Каплан приобрёл долю в Immortals. Бизнесмен стал ключевым инвестором киберспортивной организации.

Сейчас в совете директоров находятся президент Lionsgate Interactive Ventures and Games и совладелец футбольного клуба "Суонси Сити" Питер Левин, а также президент медиакорпорации Machinima Аллен Дебевойз.