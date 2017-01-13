Ассоциация приёмных родителей Петербурга вступилась за мать изъятых детей

Председатель Ассоциации приёмных родителей Санкт-Петербурга Вероника Кудрявцева рассказала, что общество пытается помочь Светлане Дель, у которой 11 января сотрудники опеки изъяли десять детей. По её мнению, меры, которые были приняты к семье, не совсем адекватны, а детей забрали и вовсе с нарушением законодательства.

— Я знакома с ней лично. Знаю её детей, видела единожды. В семье, где воспитывается 12 детей, как и в любом другом живом организме, никогда не может быть всё гладко и тихо. Кроме того, у Светланы очень тяжёлые, травмированные дети. Многие из них имеют диагнозы, дети депривированные, взятые в разном возрасте. Дети, с которыми постоянно работают специалисты, в первую очередь психологи, — рассказала Кудрявцева.

По мнению председателя ассоциации, меры, которые были приняты, не совсем адекватны. А изъятие детей и вовсе произошло с нарушением законодательства.

— Я не могу комментировать и говорить, было или не было что-то такое, из-за чего следовало бы предпринимать меры. В этом будет разбираться следствие. Моё личное мнение: то, что вменяется, вряд ли возможно, но совершенно однозначно, что меры, которые приняты, не адекватны тому, что вменяется родителям. И изъятие совершено с нарушением закона. Это абсолютный беспредел. Беспредел, который всю большую компанию приёмных родителей обеспокоил и озадачил, потому что люди чувствуют себя совершенно беспомощными в этой истории, — считает Кудрявцева.

Она рассказала, что общается со Светланой каждый день и обсуждает возможные варианты действий в данной ситуации. Кроме того, по её словам, Дель также обратилась к уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ Анне Кузнецовой, которая сейчас пытается помочь и решает вопрос с помощью своих юристов.

Напомним, ВИЧ-инфицированных детей изъяли из семьи в Москве сегодня. Сотрудники СКР начали доследственную проверку по факту изъятия детей в связи с возможной угрозой их жизни и здоровью.