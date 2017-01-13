Гоночную игру DiRT: Showdown раздают бесплатно

Humble Store известен по Humble Bundle — регулярно обновляющейся подборке игр, которые можно получить, заплатив всего доллар (или больше — деньги идут на благотворительность). Но сайт периодически проводит и бесплатные раздачи игр. В этот раз отдают PC-версию гоночной игры DiRT: Showdown.

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DiRT: Showdown — игра из известной серии гоночных симуляторов, которая рассчитана на более казуальных игроков, не желающих привыкать к реалистичной физике. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 72 из 100.