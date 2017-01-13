Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 января 2017, 15:26

Гоночную игру DiRT: Showdown раздают бесплатно

Сайт Humble Store организовал раздачу цифровых копий гоночной игры DiRT: Showdown.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Dirt Showdown - Miss&otilde;es

Фото: © Кадр из видео YouTube/Dirt Showdown - Missões

Humble Store известен по Humble Bundle — регулярно обновляющейся подборке игр, которые можно получить, заплатив всего доллар (или больше — деньги идут на благотворительность). Но сайт периодически проводит и бесплатные раздачи игр. В этот раз отдают PC-версию гоночной игры DiRT: Showdown.

С получением подарка лучше поторопиться: акция продлится всего сутки.

DiRT: Showdown — игра из известной серии гоночных симуляторов, которая рассчитана на более казуальных игроков, не желающих привыкать к реалистичной физике. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 72 из 100.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • humblebundle
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar