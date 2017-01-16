Разработчики поделились мыслями относительно Nintendo Switch

Организаторы конференции разработчиков GDC поучаствовали в опросе относительно состояния игровой индустрии, где поделились своими мыслями по поводу новой консоли Nintendo Switch. Опрос был проведён до пятничной презентации, поэтому разработчики не знали озвученной Nintendo информации.

Из 4,5 тысячи опрошенных 50% считают, что Nintendo Switch будет успешной консолью и обойдёт по продажам Wii U, которая стала разочарованием по количеству продаж: консоль показала самый низкий результат за всю историю японской компании.

Ещё 37% не настолько уверены в потенциале нового устройства, а остальные 14% считают, что Switch будет продаваться хуже своей предшественницы.

Также разработчики ответили на вопрос о том, как потребители воспримут новую консоль: 19% считают, что Switch примут хорошо, ещё 11% думают, что потребителям будет всё равно, 48% предположили, что консоль может заинтересовать геймеров, а отставшие 23% затруднились ответить.

Кроме того, только 3% из опрошенных разработчиков сообщили, что занимаются играми для Switch. Но это лучше, чем у Wii U — там этот показатель составляет 1%.

Напомним, что в минувшую пятницу состоялась презентация новой консоли Nintendo Switch и игр к ней. Цена — 22 449 рублей.