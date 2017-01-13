Кузнецова встретилась с матерью, у которой органы опеки изъяли приёмных детей

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова встретилась со Светланой Дель, у которой органы опеки изъяли приёмных детей, сообщает пресс-служба омбудсмена. Правозащитница отметила, что сейчас самое главное — сделать всё, чтобы помочь детям пережить ситуацию с изъятием.

— Изначально они были помещены в разные медицинские и социальные учреждения, сейчас все дети переводятся в один центр, который находится в Зеленограде, поближе к маме, чтобы максимально смягчить тяжелейший стресс, который возникает у детей в первые минуты изъятия из семей, — рассказала Анна Кузнецова.

Она также отметила, что необходимо понять, "откуда о ребёнка появились следы побоев, насколько то, что случилось в семье, носило системный характер".

— И только после детального разбирательства можно сделать выводы и принять решение относительно дальнейшей судьбы детей, — добавила омбудсмен.