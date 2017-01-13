В больнице не отдали изъятых детей органам опеки для перевозки в Зеленоград

Сотрудники Детской городской клинической больницы им. Г.Н. Сперанского отказали органам опеки в перевозке восьми приёмных детей в приют города Зеленограда.

— Восемь детей находятся в инфекционном отделении. У одного из них диагностированы и зафиксированы побои. Сейчас в больнице карантин по гриппу. Никто их не может навещать и тем более забирать и перевозить в приют. Пока дети остаются в больнице, — рассказал Лайфу источник в медицинских кругах.

Напомним, сегодня стало известно, что в Москве из приёмной семьи органы опеки забрали приёмных и усыновлённых детей. До этого один из детей, мальчик Серёжа, пожаловался в детском саду, что папа его бьёт. Сотрудники детского учреждения обратились в полицию и органы опеки.

Позже стало известно, что некоторые из детей ВИЧ-инфицированы.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова уже вступилась за семью. СКР начал проверку по факту изъятия из московской семьи приёмных детей.

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