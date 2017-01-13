ГД РФ попросила Чайку разобраться с изъятием детей за долги по ЖКХ в Татарстане

Сегодня депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Ольга Баталина направила официальный запрос генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросила его разобраться в ситуации с изъятием детей из семей — должников за услуги ЖКХ.

— На основании изложенного прошу вас организовать проверку представленных в статье доводов и в случае подтверждения информации принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ, — говорится в запросе депутата.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Зеленодольском районе Татарстана якобы будут изымать детей из семей должников по ЖКХ, а в частности — по электроэнергии.

Своё недовольство на этот счёт уже выразила уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая призвала не манипулировать изъятием детей из семей, в частности, за долги перед ЖКХ.