Глава медной корпорации в Чили подорвался на бомбе, присланной ему в посылке
Пострадала также супруга предпринимателя, однако серьёзных ранений никто не получил.
В Чили глава национальной медной корпорации Codelco Оскар Ландерретче был ранен после того, как получил посылку с бомбой.
Телеканал 24 Орас со ссылкой на пресс-службу корпорации информирует, что в результате взрыва пакета также пострадала супруга Ландерретче. Она была госпитализирована.
В сообщении отмечается, что серьёзных ранений никто не получил и состояние здоровья пострадавших оценивается как хорошее.