В Чили глава национальной медной корпорации Codelco Оскар Ландерретче был ранен после того, как получил посылку с бомбой.

Телеканал 24 Орас со ссылкой на пресс-службу корпорации информирует, что в результате взрыва пакета также пострадала супруга Ландерретче. Она была госпитализирована.

В сообщении отмечается, что серьёзных ранений никто не получил и состояние здоровья пострадавших оценивается как хорошее.