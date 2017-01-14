ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 января 2017, 02:48

Трамп решил, что слать на ВЭФ никого не надо

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Lucas Jackson

Фото: © REUTERS/Lucas Jackson

Избранный президент США не собирается отправлять на Всемирный экономический форум в Давосе своего представителя.

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который состоится в швейцарском Давосе 17 — 20 января, пройдёт без представителей избранного президента США Дональда Трампа.

Как заявила представитель республиканца Хоуп Хикс, Трамп считает, что участие каких-либо представителей с его стороны в форуме стало бы предательством идеалов, которые помогли победить ему на выборах и к которым он апеллирует.

Никто не поедет, — приводит слова Хикс агентство Bloomberg.

В переходном штабе Трампа также напомнили, что в ВЭФ традиционно принимают участие многие представители мировой политической и экономической элиты, против которых Трамп неоднократно выступал.

Ранее в СМИ появилась информация, что интересы Трампа в Давосе будет представлять финансист, основатель компании Skybridge Энтони Скарамуччи. 

Напомним, Bloomberg сообщал, что Трамп планирует назначить финансиста советником по взаимодействию с предпринимателями и представителями бизнес-кругов.

BannerImage
Димитрий Алексиевич
  • Новости
  • Швейцария
  • Дональд Трамп
  • США
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • давос
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar