Трамп решил, что слать на ВЭФ никого не надо

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который состоится в швейцарском Давосе 17 — 20 января, пройдёт без представителей избранного президента США Дональда Трампа.

Как заявила представитель республиканца Хоуп Хикс, Трамп считает, что участие каких-либо представителей с его стороны в форуме стало бы предательством идеалов, которые помогли победить ему на выборах и к которым он апеллирует.

— Никто не поедет, — приводит слова Хикс агентство Bloomberg.

В переходном штабе Трампа также напомнили, что в ВЭФ традиционно принимают участие многие представители мировой политической и экономической элиты, против которых Трамп неоднократно выступал.

Ранее в СМИ появилась информация, что интересы Трампа в Давосе будет представлять финансист, основатель компании Skybridge Энтони Скарамуччи.

Напомним, Bloomberg сообщал, что Трамп планирует назначить финансиста советником по взаимодействию с предпринимателями и представителями бизнес-кругов.