Невестке президента Чили Мишель Бачелет Наталье Компаньон выдвинули обвинения в мошенничестве, сообщает Opac 24.

Как сообщают СМИ, компания Компаньон выдала одному из своих клиентов, заказавшему исследование по состоянию чилийской горной промышленности, информацию из Сети за данные аналитиков фирмы. За услуги компании Caval организация бизнесмена заплатила около полутора миллиона долларов.

Обвинения также были предъявлены партнёру женщины. Сообщается, что им может грозить от пяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, Компаньон в прошлом году также предъявили обвинения в предоставлении некорректных данных в налоговую службу и подделке счетов.

Известно, что в 2015 году оппозиция страны обвинила сына президента в том, что тот злоупотреблял своим положением для получения Caval кредита в размере десять миллионов долларов.