Как советская власть грабила Исаакиевский собор

В 2017 году Октябрьской революции исполняется 100 лет. Это время стало для Исаакия переломным, поэтому сейчас РПЦ призывает к восстановлению исторической справедливости, говорит о необходимости "вернуть на свои места то, что было перевёрнуто в годы потрясений". Звучит как очень действенный аргумент, поскольку советская власть и впрямь обошлась с главным собором Петербурга не лучшим образом.

В 1921 году на территориях, контролируемых большевиками, властвовал голод. Бедствие охватило 35 губерний, в том числе Поволжье, Крым и Западную Сибирь. "Помощь голодающим" стала главным предлогом для печально известного декрета ВЦИК "О ценностях, находящихся в церквах и монастырях". Декретом предписывалось изымать из храмов и музейных фондов все золотые, серебряные и драгоценные изделия. Их отправляли в специально организованный Центральный фонд помощи голодающим.

Церковь отреагировала на декрет неоднозначно. В первый год голода прихожане и священнослужители самостоятельно жертвовали церковную утварь, которая не имела богослужебного назначения. Однако декрет постановил изымать предметы, которые использовались в богослужениях. Это вызвало недовольство патриарха Тихона, который назвал изъятия актом святотатства.

С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства… Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской церкви и карается Ею как святотатство: миряне — отлучением от Неё, священнослужители — извержением из сана патриарх Тихон

Большевики изъяли церковного имущества на 4,5 миллиарда рублей, из которых непосредственно на помощь голодающим пошёл только один миллион. Из Исаакиевского собора было изъято 48 килограммов золотых украшений и ещё около двух тонн серебряных. Навстречу советскому грабежу пошли только обновленцы — раскольническое движение, которое охотно сотрудничало с новой властью. Тех же, кто поддерживал патриарха Тихона, ждала суровая участь.

Среди них был и настоятель Исаакия Леонид Богоявленский, который был арестован в 1922 году по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Обновленцы тут же освободили Богоявленского от всех должностей и лишили сана. Изначально его приговорили к смертной казни, однако впоследствии её заменили на пять лет лишения свободы.

Священник больше года провёл в петербургских "Крестах", а затем был выпущен по амнистии. В Исаакий он не вернулся — в дальнейшем он служил ещё в ряде церквей в небольших населённых пунктов. В 37-м Богоявленского снова арестовали, на этот раз по обвинению в антисоветской деятельности. В том же году он был расстрелян.

В конце концов "тихоновская" Церковь была объявлена контрреволюционной и Церковь перешла в руки обновленцам. Исаакиевский собор не стал исключением. Под флагом обновленчества он работал до 1931 года. К этому моменту обновленческая Церковь пришла в упадок и собор закрыли.

После этого в Исаакии открыли так называемый Государственный антирелигиозный музей (ЛГАМ). Самым ярким эпизодом в его семилетней истории стала публичная демонстрация маятника Фуко, которая была призвана показать триумф науки над религией.

Нам, советским людям, дорого каждое материальное доказательство вращения Земли. Следуя похвальному примеру вологодских безбожников, Ленинградский государственный антирелигиозный музей впервые открыл свои двери и организовал демонстрацию опыта Фуко для широчайших масс

Опыт был чрезвычайно прост. В соборе раскачивали гигантский маятник, который сбивал со специальной подставки спичечный коробок, наглядно показывая вращение Земли. Сейчас в это сложно поверить, но столь бесхитростное зрелище собрало семь тысяч зрителей. Трос маятника крепился к центру купола, где раньше находилась фигура голубя, символизировавшего Святого Духа. В 1986 году маятник убрали.

После закрытия антирелигиозного музея в соборе открылся историко-художественный музей. После Великой Отечественной войны советская власть провела реставрацию комплекса, и собор продолжил функционировать как музей. Партии музей был больше не интересен — выносить из него было решительно нечего.

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