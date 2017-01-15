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Регион
Опубликовано 15 января 2017, 11:13

Совладелец Домодедово заказал на свадьбу внучки Элтона Джона и Мэрайю Кэри

Элтон Джон Фото: L!FE

Элтон Джон

Фото: L!FE

На роскошное торжество семьи Валерия Когана в Лондоне прилетел частный самолёт российских и мировых звёзд.

Сэр Элтон Джон, певица Мэрайя Кэри и голливудский актёр Антонио Бандерас стали гвоздями программы на свадьбе 19-летней Ирины Коган — внучки российского миллиардера Валерия Когана, одного из хозяев аэропорта Домодедово. Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником юной Ирины стал её ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

Два года назад Валерий Коган занимал 41-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние составляло 2,5 миллиарда долларов. 36-летний сын миллиардера Александр Коган известен также как популярный певец, не жалеющий средств на собственную раскрутку. Так, несколько лет назад на презентацию своего альбома Коган-младший привёз в Москву в качестве тамады Хулио Иглесиаса. По сообщениям СМИ, Коганам принадлежит самый дорогой особняк в знаменитом "бункере миллиардеров" в Майами — районе Indian Creek Island. О приобретении таинственным богатым русским роскошной резиденции сообщили даже местные СМИ, назвав цену сделки — 47 миллионов долларов за особняк и 21 миллион за прилегающую к нему территорию. Также семейство Коганов владеет большим количеством недвижимости в Израиле.

Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион частными самолётами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звёзд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режиссёр Никита Михалков и другие. Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London по всем еврейским канонам: после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт её кумира сэра Элтона Джона. Фото: © L!FEФото: © L!FEОдин из самых дорогостоящих артистов современности (по информации западных СМИ, сэр Элтон не соглашается выступать на частных праздниках меньше чем за миллион евро. — Прим. ред.) исполнил для юной внучки российского олигарха 12 композиций. Но результат того стоил: девушка не смогла сдержать слёз и расплакалась на плече у новоиспечённого мужа. "Спасибо, что пригласила меня на главный день в своей жизни, Ирина! Я желаю вам, чтобы у вас было много детей!" — обратился к девушке Элтон Джон.

Советы и пожелания счастливой семейной жизни Ирина и Дэниэл получили также от знаменитого актёра Антонио Бандераса. Поднявшись на сцену с бокалом в руке, голливудский секс-символ пожелал жениху и невесте "всегда идти рука об руку друг с другом". Финальной фразой, прозвучавшей из уст звезды, стало традиционное "горько", после которого молодожёны слились в поцелуе. Пока звёзды выступали, гостей потчевали шедеврами гастрономии: на столы подавали тартар из желтопёрого тунца, ризотто из диких грибов и эстрагона, морской окунь с молодым шпинатом и соусом из икры осетра, жаренную с кукурузой куриную грудку под трюфельным соусом.

Фото: © L!FE

Завершающим аккордом в растянувшемся на 9 часов праздновании стал часовой концерт Мэрайи Кэри. Гости восторженно встретили мировую знаменитость. Мэрайя (которая, к слову, берёт за свои частные концерты сумму ничуть не ниже, чем у Элтона Джона. — Прим. ред.) посвятила молодожёнам один из своих хитов We belong together, пожелав Ирине и Дэниэлу наследников.

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Гончарова Наталья
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