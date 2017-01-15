Судно со 110 мигрантами затонуло в районе Ливии

Между Ливией и Италией при плохих погодных условиях затонуло судно, на борту которого находилось 110 человек, сообщает Associated Press. Спасатели уже нашли тела восьми человек.

По предварительной информации, живыми найдены пока четыре человека. Остальные числятся пропавшими без вести. Ожидается, что подробности крушения будут известны после того, как спасённых доставят на берег.