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Регион
Опубликовано 15 января 2017, 04:30

СМИ: МИД Исландии ждёт запроса на организацию встречи Путина и Трампа

Фото: wikipedia

Фото: wikipedia

Официального запроса на организацию встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Исландия пока не получила, однако если Вашингтон сделает такой запрос, Рейкьявик даст утвердительный ответ и сделает свой вклад в улучшение отношений между США и Россией. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на МИД Исландии.

Напомним, ранее появилась информация, что Дональд Трамп планирует провести встречу с российским лидером в Рейкьявике в рамках своего первого зарубежного визита в качестве президента страны

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Эмила Сидорова
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