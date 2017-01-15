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Регион
Опубликовано 15 января 2017, 06:03

СМИ: Представители Трампа опровергли информацию о встрече с Путиным в Рейкьявике

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Lucas Jackson

Фото: © REUTERS/Lucas Jackson

В штабе избранного президента США Дональда Трампа опровергли сообщения СМИ о якобы готовящейся встрече миллиардера с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, представители республиканца назвали информацию о предстоящей встрече в Исландии "стопроцентной ложью".

Ранее в СМИ появились сообщения, что Дональд Трамп планирует провести встречу с российским лидером в Рейкьявике в рамках своего первого зарубежного визита в качестве президента страны. В МИД Исландии выразили готовность организовать встречу, однако подчеркнули, что пока никаких подобных запросов к ним не поступало.

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Эмила Сидорова
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