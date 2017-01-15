СМИ: Представители Трампа опровергли информацию о встрече с Путиным в Рейкьявике

В штабе избранного президента США Дональда Трампа опровергли сообщения СМИ о якобы готовящейся встрече миллиардера с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, представители республиканца назвали информацию о предстоящей встрече в Исландии "стопроцентной ложью".

Ранее в СМИ появились сообщения, что Дональд Трамп планирует провести встречу с российским лидером в Рейкьявике в рамках своего первого зарубежного визита в качестве президента страны. В МИД Исландии выразили готовность организовать встречу, однако подчеркнули, что пока никаких подобных запросов к ним не поступало.