Горбачёв о возможной встрече Путина и Трампа в Рейкьявике: Это очень символично

Встреча в Рейкьявике почти 30-летней давности стала переломным моментом в отношениях между СССР и США, заявил Лайфу последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачёв. По его мнению, то, что встреча президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа может состояться в столице Исландии, как сообщают СМИ, это символичный знак.

— Это символично. Там, где холодная война была остановлена, откуда пошло уничтожение ядерного оружия и открывались перспективы сотрудничества, теперь может пройти встреча. Там перелом в дискуссии произошёл (между СССР и США. — Прим. Ред.). Хотя и госсекретарь США Шульц, и президент Рейган сразу после окончания говорили, что это провал. Но я сказал тогда, что это не провал, а прорыв, — заявил Михаил Горбачёв.

Экс-президент отметил, что на самом деле не важно, где может пройти встреча глав России и США. Главное, по словам Горбачёва, чтобы первые лица смогли договориться друг с другом.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что Дональд Трамп планирует провести встречу с российским лидером в Рейкьявике в рамках своего первого зарубежного визита в качестве президента страны. В МИД Исландии выразили готовность организовать встречу, однако подчеркнули, что пока никаких подобных запросов к ним не поступало.