Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января 2017, 00:30

В Иордании львы напали и растерзали ветеринара и его помощника

Трагедия произошла в сафари-парке, когда специалисты находились около клетки хищников.

Три льва в сафари-парке в провинции Эль-Балка на востоке Иордании напали на ветеринара и его помощника. После произошедшего хищников решили усыпить, сообщает Sky News Arabia.

Оба специалиста скончались до того, как их успели доставить в больницу. Как сообщается, ветврач был иорданцем, а его ассистент — уроженец Пакистана. В момент ЧП они находились возле клетки. Правоохранители начали расследование.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • В мире
  • Иордания
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar