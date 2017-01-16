В Иордании львы напали и растерзали ветеринара и его помощника

Три льва в сафари-парке в провинции Эль-Балка на востоке Иордании напали на ветеринара и его помощника. После произошедшего хищников решили усыпить, сообщает Sky News Arabia.

Оба специалиста скончались до того, как их успели доставить в больницу. Как сообщается, ветврач был иорданцем, а его ассистент — уроженец Пакистана. В момент ЧП они находились возле клетки. Правоохранители начали расследование.