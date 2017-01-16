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Регион
Опубликовано 16 января 2017, 10:07

Геймеры собрали 2,2 млн долларов на борьбу с раком

Фото &copy; Instagram/preventcancer

Фото © Instagram/preventcancer

Сбор средств проводился во время марафона Games Done Quick 2017, в рамках которого участники проходили видеоигры на время.

Мероприятие стартовало 8 января. На протяжении недели геймеры провели более 180 игровых сессий. Свои пожертвования перевели 33,5 тысячи зрители. Самый крупный взнос составил 40 тысяч долларов, а итоговая сумма превысила два миллиона долларов.

Полученные деньги достанутся фонду по борьбе с раком Prevent Cancer Foundation.

Среди игр, пройденных на скорость, были как классические проекты (Mario, The Legend of Zelda, Darkwing Duck), так и новые (Doom, Dark Souls III).

Все видеоролики опубликованы на официальном YouTube-канале Games Done Quick.

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Сергей Сурепин
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