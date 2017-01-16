Геймеры собрали 2,2 млн долларов на борьбу с раком

Мероприятие стартовало 8 января. На протяжении недели геймеры провели более 180 игровых сессий. Свои пожертвования перевели 33,5 тысячи зрители. Самый крупный взнос составил 40 тысяч долларов, а итоговая сумма превысила два миллиона долларов.

Полученные деньги достанутся фонду по борьбе с раком Prevent Cancer Foundation.

Среди игр, пройденных на скорость, были как классические проекты (Mario, The Legend of Zelda, Darkwing Duck), так и новые (Doom, Dark Souls III).

Все видеоролики опубликованы на официальном YouTube-канале Games Done Quick.