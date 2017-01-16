Инженер из СССР создал в Израиле пробивающие бронежилет пули для пистолета

Бывший россиянин Александр Шор, работающий в израильском авиапроме, создал универсальный патрон, имеющий высокие бронебойные характеристики. Пуля способна пробить бронежилет, несмотря на малый калибр патрона. Раньше на это были способны только несколько пуль крупного калибра или винтовочные.

— Обычная пуля состоит из рубашки и сердечника. Сердечник — боевая часть, которая пробивает, а рубашка слетает или деформируется при стрельбе. Часть энергии тратится на то, чтобы рубашка была разрушена и сам сердечник дальше пошёл. Конструкция патрона "Левши" — это принципиально новый взгляд на конструкцию пули, когда рубашка и сердечник при выстреле выходят как одно целое, при попадании в мишень разделяются на два отдельных сегмента. При этом вся сила пули в момент соприкосновения с объектом уходит на боевой эффект, — рассказывает инженер.

Лёгкость смены сердечников позволяет применять эти пули полицией, армией, силами безопасности. Изобретатель отправил заявку на патент, а также все материалы по разработке в МО Израиля. Минобороны не нашло такое изобретение интересным для израильской армии и не видит в нём перспективы, поэтому изобретатель готов предоставить свою разработку другим странам, в первую очередь — России.