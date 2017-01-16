Гид для гика. Какие мероприятия стоит посетить в 2017 году

Большой фестиваль

Где: Санкт-Петербург

Когда: весной

Фестиваль комиксов, косплея и ностальгии. Под этим слоганом в прошлом году впервые прошёл Большой фестиваль. Команда организаторов позиционировала мероприятие как фестиваль, который каждый из них хотел бы посетить лично. Получилось ли у них это в итоге? Конечно, да. Когда за дело берутся не просто люди с опытом, но и искренне любящие гик-культуру, в результате сомневаться не приходится. Главной особенностью фестиваля стало деление на зоны, посвящённые определённому временному периоду. Таким образом, посетители разных возрастов могли ощутить себя в декорациях своего детства. Немаловажным фактором является работа с аудиторией. Именно благодаря фанатам команде удалось связаться с создателем мультсериала Gravity Falls — Алексом Хиршем — и привезти его в Россию. Надеемся, что в этом году ребята нас не подведут.

Гик-пикник

Где: Санкт-Петербург и Москва

Когда: 17–18 и 24–25 июня

Если вас смущают душные павильоны выставочных центров, то вы обязаны обратить внимание на этот фестиваль. Гик-пикник собирает тысячи фанатов гик-культуры под открытым небом. Десятки лекций о технологиях, робототехнике и искусстве от квалифицированных экспертов. В прошлом году организаторы привезли Джейми Хайнемана из "Разрушителей легенд". Надеемся, что в этом году нас ждёт не менее интересный гость. Кстати, фестиваль не ограничивается одним местом проведения и пройдёт с недельным перерывом сразу в двух крупных городах России. Единственный фактор, который может омрачить этот праздник, — плохая погода. Но мы будем верить в лучшее.

"Старкон"

Где: Санкт-Петербург

Когда: 28–30 июля

Этот конвент имеет очень богатую и многолетнюю историю. Из ДК фестиваль переместился в выставочные центры, а вместо сотен стал собирать тысячи фанатов со всей России. И уж поверьте, это стоит огромных усилий. Тем более что фестиваль продолжает расти. Каждый год организаторы преподносят нам очередной сюрприз. В прошлом году таким подарком стала выставка советской и российской космической техники, которая прошла в рамках фестиваля. А самое главное, что организаторы ставят перед собой задачу популяризации гик-культуры в России. Даты проведения уже известны. Осталось дождаться крутых анонсов, а они будут, не сомневайтесь.

"ИгроМир" / Comic Con Russia

Где: Москва

Когда: 28 сентября — 1 октября

"ИгроМир"! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! С 2006 года геймеры со всех уголков страны стремились попасть в 57-й павильон ВДНХ, а с 2013 года в первый павильон "Крокус экспо". 11-й год подряд выставка соберёт под своей крышей все новинки игровой индустрии для того, чтобы мы с вами могли стать частью этого большого праздника виртуальных развлечений. С 2014 года выставка объединилась с первым в России Comic Con. Несколько западных звёзд мирового уровня, лучшие стенды по любимым вселенным и сотни косплееров. Эти два фестиваля, объединённые одной площадкой, по праву считаются крупнейшими в России, и вы просто обязаны их посетить, если считаете себя частью этой прекрасной культуры.

"Игрокон"

Где: Москва

Когда: осенью

Настольные игры с каждым годом становятся всё более популярными. Миллионы игроков собираются за игровыми столами, чтобы сыграть партию в "Подземелья и драконы" или скоротать вечер за "Колонизаторами". С 2013 года все фанаты настольных игр могут собраться вместе на фестивале настольных игр "Игрокон". Крупнейший фестиваль, посвящённый настольным играм, в России и не только. Только представьте, сотни столов с настольными играми, и за каждым кипят нешуточные страсти. За игровыми столами разворачиваются космические баталии или решаются судьбы целых королевств. А самое главное, что посещение фестиваля абсолютно бесплатно.