Автор Half-Life стал богаче Дональда Трампа

Согласно информации Forbes, генеральный директор американской студии владеет 4,1 миллиарда долларов. Дональд Трамп заработал 3,7 миллиарда долларов.

Основным источником заработка Гейба Ньюэлла стали интернет-магазин Steam и микротранзакции в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. Новоизбранный президент США пополнил свой бюджет благодаря работе в сфере недвижимости.

Пользователи на форуме Reddit предположили, что из автора Half-Life получился бы неплохой президент.

Гейб Ньюэлл занимает 134 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.