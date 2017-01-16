Автор Half-Life стал богаче Дональда Трампа
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Состояние Гейба Ньюэлла превысило состояние президента США. Основатель Valve обошёл главу государства почти на 500 миллионов долларов.
Согласно информации Forbes, генеральный директор американской студии владеет 4,1 миллиарда долларов. Дональд Трамп заработал 3,7 миллиарда долларов.
Основным источником заработка Гейба Ньюэлла стали интернет-магазин Steam и микротранзакции в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. Новоизбранный президент США пополнил свой бюджет благодаря работе в сфере недвижимости.
Пользователи на форуме Reddit предположили, что из автора Half-Life получился бы неплохой президент.
Гейб Ньюэлл занимает 134 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.