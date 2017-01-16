В Госдуме призвали наказать "полицейского с Рублёвки"

Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов заявил Лайфу, что "полицейского с Рублёвки", чей свадебный кортеж заблокировал несколько улиц в Москве, необходимо проверить на соответствие занимаемой должности. 26-летний Карахан Балакеримов работает оперуполномоченным УВД ТиНАО.

— Считаю, что ответственность для лиц, облечённых властью, которые так демонстративно нарушают законы, должна быть не просто в виде штрафа и обычного наказания, но и в обязательном порядке должен быть поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности. Если этого не будет, обратитесь к депутатам, они разберутся и подскажут. Пока подождём должной реакции начальства. После проверки, окажется он или не он, может быть много нюансов, — сказал Нилов.

Ранее Лайф показал видео, как свадебный кортеж Балакеримова заблокировал проезжие части нескольких проспектов Москвы и ТТК.