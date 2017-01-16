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Опубликовано 16 января 2017, 15:12

Депутат Госдумы выступил против создания платных ВИП-тюрем

Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Крашенинников пообещал не допустить появления в стране частных тюрем и положить конец обсуждению этого вопроса.

Появление в России платных ВИП-тюрем, содержание в которых будет отличаться повышенным уровнем комфорта, нарушает действующее в стране законодательство. Так считает председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Народный избранник пообещал, что депутаты не поддержат инициативу о создании подобных исправительных учреждений в России . 

— Я категорически против. Говорить о том, что будут такие ВИП-тюрьмы, конечно, не приходится. Мы этого не допустим, — заявил депутат на пресс-конференции в Москве.

По его словам, появление подобных ВИП-тюрем "противоречит не только законам, но и Конституции РФ".

Крашенинников с сожалением отметил, что эта тема периодически поднимается в России и добавил, что "пора положить этому конец". 

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Дарья Золотухина
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