Первая партия предзаказов Nintendo Switch раскуплена

Несмотря на высокую цену на аксессуары, консоль Nintendo Switch уже раскуплена во многих магазинах США. Ряд торговых сетей, среди которых есть GameSpot, Amazon и BestBuy, сообщили, что у них закончились предварительные заказы на первую партию консоли.

Всего Nintendo подготовила на день запуска порядка двух миллионов устройств. Из этого можно сделать вывод, что на старте продана будет как минимум половина из них.

Напомним, на Соединённые Штаты Америки выделяется самая крупная партия консолей среди всех, так как именно там самая большая фанатская база, не считая Японию.

Консоль Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта 2017 года во всём мире, включая Россию.