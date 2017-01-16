Разработка мобильной карточной игры по Titanfall отменена
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Игра находилась на стадии бета-тестирования. Серверы будут закрыты 20 января 2017 года.
Студия Respawn Entertainment приняла решение прекратить создание мобильной коллекционной карточной игры Titanfall: Frontline, за основу которой взята вселенная одноимённого шутера.
Мы многому научились во время бета-тестирования Titanfall: Frontline и поняли, что игровой процесс не соответствует тому, что мы видели в оригинале
Студия Respawn Entertainment
Анонс карточной коллекционной игры Titanfall: Frontline для мобильных устройств состоялся в 2015 году. В ней пользователи могли собирать команду пилотов и титанов, чтобы потом сражаться между собой.
Разработкой проекта занималась студия Respawn Entertainment совместно с корейским разработчиком Nexon.