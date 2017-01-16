Разработка мобильной карточной игры по Titanfall отменена

Студия Respawn Entertainment приняла решение прекратить создание мобильной коллекционной карточной игры Titanfall: Frontline, за основу которой взята вселенная одноимённого шутера.

Мы многому научились во время бета-тестирования Titanfall: Frontline и поняли, что игровой процесс не соответствует тому, что мы видели в оригинале Студия Respawn Entertainment

Анонс карточной коллекционной игры Titanfall: Frontline для мобильных устройств состоялся в 2015 году. В ней пользователи могли собирать команду пилотов и титанов, чтобы потом сражаться между собой.

Разработкой проекта занималась студия Respawn Entertainment совместно с корейским разработчиком Nexon.