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Опубликовано 16 января 2017, 14:22

Разработка мобильной карточной игры по Titanfall отменена

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Игра находилась на стадии бета-тестирования. Серверы будут закрыты 20 января 2017 года.

Студия Respawn Entertainment приняла решение прекратить создание мобильной коллекционной карточной игры Titanfall: Frontline, за основу которой взята вселенная одноимённого шутера.

Мы многому научились во время бета-тестирования Titanfall: Frontline и поняли, что игровой процесс не соответствует тому, что мы видели в оригинале
 Студия Respawn Entertainment

Анонс карточной коллекционной игры Titanfall: Frontline для мобильных устройств состоялся в 2015 году. В ней пользователи могли собирать команду пилотов и титанов, чтобы потом сражаться между собой.

Разработкой проекта занималась студия Respawn Entertainment совместно с корейским разработчиком Nexon.

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Сергей Сурепин
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