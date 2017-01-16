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Регион
Опубликовано 16 января 2017, 16:20

Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киргизии

Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

По предварительным данным, погибло 37 человек, 12 человек доставили в больницы Бишкека.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой рядом с аэропортом Манас. Соответствующую телеграмму он направил председателю Парламента Киргизии Чыныбаю Турсунбекову.

— С чувством скорби в России восприняли весть о крушении грузового авиалайнера вблизи столичного аэропорта Манас, повлёкшем человеческие жертвы, — говорится в телеграмме Володина.

От имени депутатов Госдумы спикер выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии.

Утром 16 января грузовой Boeing-747 турецкой авиакомпании ACT Airlines рухнул на расположенный вблизи бишкекского аэропорта дачный посёлок. Погибло 37 человек, 12 человек доставили в больницы Бишкека. В результате падения лайнера полностью разрушены 15 жилых домов и повреждены 32 одноэтажных дома.

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Роман Харрасов
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