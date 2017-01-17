Несмешная судьба Джима Керри
17 января исполняется 55 лет одному из самых известных американских актёров-комиков Джиму Керри. Однако в его жизни всё куда более грустно, чем в кино.
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Весёлый взгляд, улыбка в пол-лица или смешная гримаса. Таким привыкли видеть фанаты актёра Джима Керри, биография которого гораздо печальнее фильмов, в которых он снимается.
В последнее время у всех на слуху была история с самоубийством его возлюбленной — Катрионы Уайт, которая свела счёты с жизнью в сентябре 2015 года. Их бурный, но в то же время и мучительный роман длился несколько лет. И после очередного расставания у Катрионы сдали нервы. Спустя почти год после её похорон стало известно, что бывший супруг Уайт обвинил Джима Керри в нелегальной покупке сильнодействующих лекарств для своей подруги, умершей от передозировки.
Но жизнь преподносила известному актёру не самые приятные сюрпризы и раньше. Ещё в 20-летнем возрасте Керри пережил сильную депрессию, а его путь к славе был не таким уж простым.
Из сторожа в актёры
Джим, который рос в большой и небогатой канадской семье, с детства мечтал о сцене. Отец, грезивший карьерой саксофониста, но работавший бухгалтером, старался поддерживать творческие эксперименты сына. Но, когда Джим учился в девятом классе, его отец потерял работу и семье пришлось переехать из Ньюмаркета в маленький город Скарборо. Всем детям из-за финансовых трудностей пришлось устраиваться работать на фабрику уборщиками или ночными сторожами.
Всё это время Керри пытался завоевать популярность выступлениями в различных комедийных клубах, но его номера не имели успеха. В 1977 году пятнадцатилетний мальчик в очередной раз разыгрывал комедийный монолог, написанный вместе с отцом, но выступление оказалось провальным. Подросток сильно переживал и снова выйти на сцену решился лишь через два года.
Впервые удача улыбнулась Джиму в Лос-Анджелесе — 19-летний актёр стал выступать в клубе Литрайса Спивака. Его больше не освистывали, а с 1981 года посетители стали ходить в клуб прицельно на выступления Керри. Воодушевившись успехом, начинающий комик решил попробовать свои силы в более известном клубе "Комедийный магазин", где судьба свела его с популярным американским комиком Родни Дэнджерфилдом.
Но вскоре за первыми успехами последовали жестокие разочарования. Керри перевёз свою семью в Лос-Анджелес, что значительно усложнило его материальное положение, и в итоге родным пришлось уехать. С предложениями по работе тоже стало туго. Из-за всех этих событий у Джима началась депрессия, которая продолжалась почти два года.
Впрочем, чёрную полосу вновь сменила белая. С 1983 года Керри стал активно сниматься в кино. Спустя 10 лет ему удалось стать суперзвездой. Мировую популярность он получил в 1994 году благодаря роли в своём же фильме "Эйс Вентура. Розыск домашних животных". В этом же году Керри исполнил свои, пожалуй, самые популярные роли — Стэнли Ипкисса в комедии "Маска" Чака Рассела и Ллойда Кристмаса в фильме "Тупой и ещё тупее" братьев Фаррелли.
Несчастливая звезда
Многомиллионные гонорары, именная звезда на Аллее славы в Голливуде, престижные награды, толпы поклонниц... Казалось бы, детская мечта была исполнена и Керри должен был быть абсолютно счастлив. Но личная жизнь актёра всегда складывалась сложно.
В 1987 году он впервые женился на Мелиссе Уомер, работавшей официанткой в "Комедийном магазине". В браке родилась дочь Джейн, но в 1995 году Джим и Уомер развелись. До этого актёр пережил сначала смерть матери в 1991 году, а затем и смерть отца, ушедшего из жизни в суперуспешном для актёра Керри 1994 году.
Но и последующие отношения актёра не были продолжительными. За первым браком последовали романы с актрисой Рене Зеллвегер, с моделью Аниной Бинг. В 1996 году Керри вновь решил жениться — на актрисе Лорен Холли. Но спустя 10 месяцев супруги развелись. В 2000-х он встречался с актрисой Дженни Маккарти, студенткой русского происхождения Анастасией Виткиной.
Смерть в 2015 году последней возлюбленной Керри Катрионы Уайт, которая была почти вдвое младше него, стала для актёра серьёзным ударом. Он сильно переживал утрату, присутствовал на похоронах и даже лично нёс её гроб.
Несмотря на переживания, актёр продолжает работать. В сентябре 2016 года вышел фильм "Плохая партия", где Керри исполнил одну из главных ролей. Конечно, фильм не прогремел так, как самые удачные проекты с участием Джима, но лента была удостоена нескольких наград на Венецианском кинофестивале. Так что у Керри-актёра по-прежнему всё не так уж плохо.