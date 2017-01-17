Несмешная судьба Джима Керри

Весёлый взгляд, улыбка в пол-лица или смешная гримаса. Таким привыкли видеть фанаты актёра Джима Керри, биография которого гораздо печальнее фильмов, в которых он снимается.

В последнее время у всех на слуху была история с самоубийством его возлюбленной — Катрионы Уайт, которая свела счёты с жизнью в сентябре 2015 года. Их бурный, но в то же время и мучительный роман длился несколько лет. И после очередного расставания у Катрионы сдали нервы. Спустя почти год после её похорон стало известно, что бывший супруг Уайт обвинил Джима Керри в нелегальной покупке сильнодействующих лекарств для своей подруги, умершей от передозировки.

Но жизнь преподносила известному актёру не самые приятные сюрпризы и раньше. Ещё в 20-летнем возрасте Керри пережил сильную депрессию, а его путь к славе был не таким уж простым.

Из сторожа в актёры

Джим, который рос в большой и небогатой канадской семье, с детства мечтал о сцене. Отец, грезивший карьерой саксофониста, но работавший бухгалтером, старался поддерживать творческие эксперименты сына. Но, когда Джим учился в девятом классе, его отец потерял работу и семье пришлось переехать из Ньюмаркета в маленький город Скарборо. Всем детям из-за финансовых трудностей пришлось устраиваться работать на фабрику уборщиками или ночными сторожами.

Мир знает голливудскую маску, которую считает лицом Джима Кэрри, но на самом деле за ней скрывается мордашка испуганного канадского мальчика, чья семья чуть не оказалась на улице, когда его папу вышвырнули с работы. От этого лица я уже никогда не избавлюсь, но демонстрировать его вряд ли нужно — народ не любит несчастных, пусть уж лучше смеётся над маской Джим Керри

Всё это время Керри пытался завоевать популярность выступлениями в различных комедийных клубах, но его номера не имели успеха. В 1977 году пятнадцатилетний мальчик в очередной раз разыгрывал комедийный монолог, написанный вместе с отцом, но выступление оказалось провальным. Подросток сильно переживал и снова выйти на сцену решился лишь через два года.

Впервые удача улыбнулась Джиму в Лос-Анджелесе — 19-летний актёр стал выступать в клубе Литрайса Спивака. Его больше не освистывали, а с 1981 года посетители стали ходить в клуб прицельно на выступления Керри. Воодушевившись успехом, начинающий комик решил попробовать свои силы в более известном клубе "Комедийный магазин", где судьба свела его с популярным американским комиком Родни Дэнджерфилдом.

Но вскоре за первыми успехами последовали жестокие разочарования. Керри перевёз свою семью в Лос-Анджелес, что значительно усложнило его материальное положение, и в итоге родным пришлось уехать. С предложениями по работе тоже стало туго. Из-за всех этих событий у Джима началась депрессия, которая продолжалась почти два года.

Я всегда считал, что в жизни человека обязательно должны быть трудности, потому что только в такие моменты мы можем больше задумываться о своей жизни, о том, как и что мы делаем, анализируем, и в итоге находим какие-то правильные решения. Я считаю, что проблемы делают человека настоящим Джим Керри

Впрочем, чёрную полосу вновь сменила белая. С 1983 года Керри стал активно сниматься в кино. Спустя 10 лет ему удалось стать суперзвездой. Мировую популярность он получил в 1994 году благодаря роли в своём же фильме "Эйс Вентура. Розыск домашних животных". В этом же году Керри исполнил свои, пожалуй, самые популярные роли — Стэнли Ипкисса в комедии "Маска" Чака Рассела и Ллойда Кристмаса в фильме "Тупой и ещё тупее" братьев Фаррелли.

Несчастливая звезда

Многомиллионные гонорары, именная звезда на Аллее славы в Голливуде, престижные награды, толпы поклонниц... Казалось бы, детская мечта была исполнена и Керри должен был быть абсолютно счастлив. Но личная жизнь актёра всегда складывалась сложно.

В 1987 году он впервые женился на Мелиссе Уомер, работавшей официанткой в "Комедийном магазине". В браке родилась дочь Джейн, но в 1995 году Джим и Уомер развелись. До этого актёр пережил сначала смерть матери в 1991 году, а затем и смерть отца, ушедшего из жизни в суперуспешном для актёра Керри 1994 году.

Мой первый брак не удался, потому что у нас не получалось обычной, спокойной жизни. Очень трудно сниматься, творить, ежедневно переживать всё это сумасшествие, а потом просто возвращаться домой. После эмоциональных перегрузок мне очень нелегко успокоиться Джим Керри

Но и последующие отношения актёра не были продолжительными. За первым браком последовали романы с актрисой Рене Зеллвегер, с моделью Аниной Бинг. В 1996 году Керри вновь решил жениться — на актрисе Лорен Холли. Но спустя 10 месяцев супруги развелись. В 2000-х он встречался с актрисой Дженни Маккарти, студенткой русского происхождения Анастасией Виткиной.

Смерть в 2015 году последней возлюбленной Керри Катрионы Уайт, которая была почти вдвое младше него, стала для актёра серьёзным ударом. Он сильно переживал утрату, присутствовал на похоронах и даже лично нёс её гроб.

Я глубоко опечален смертью моей дорогой Катрионы. Она была по-настоящему доброй и нежной — настоящий ирландский цветок, слишком чувствительный для этой земли, для которого любить и быть любимым было самым важным в жизни. Мои мысли сейчас с её семьёй и со всеми, кто её любил и для кого она много значила. Для всех нас это сильный удар Джим Керри

Несмотря на переживания, актёр продолжает работать. В сентябре 2016 года вышел фильм "Плохая партия", где Керри исполнил одну из главных ролей. Конечно, фильм не прогремел так, как самые удачные проекты с участием Джима, но лента была удостоена нескольких наград на Венецианском кинофестивале. Так что у Керри-актёра по-прежнему всё не так уж плохо.