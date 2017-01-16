В Госдуме предложили отмечать День создания России

В календаре государственных праздников может появиться ещё одна праздничная дата — 21 сентября. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагает в этот день отмечать День создания России.

— Мы отмечаем 12 июня — День флага, но забываем о 21 сентября, когда в летописях начинается первое воспоминание о нашем государстве, — заявил парламентарий, которого цитирует "Лента.ру".

Чернышов в то же время признал, что новогодние праздники в стране слишком длинные.

— Люди не совсем понимают, что с ними делать. Нужно сократить выходные такие, — добавил он.

В понедельник, 16 января, президент России Владимир Путин утвердил 27 марта в качестве Дня войск национальной гвардии. Ранее в этот день отмечался День внутренних войск МВД России.

Неофициально в России 21 сентября считается Всемирным днём русского единения. Праздник отсылает к ряду исторических событий, в том числе в этот день на Русь были призваны варяги и началось объединение разрозненных русских племён.