В Госдуме предложили отмечать День создания России
Миниатюра VII- IX века
Члены фракции ЛДПР считают несправедливым забывать о дате, когда в летописях впервые было упомянуто о нашей стране.
В календаре государственных праздников может появиться ещё одна праздничная дата — 21 сентября. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагает в этот день отмечать День создания России.
— Мы отмечаем 12 июня — День флага, но забываем о 21 сентября, когда в летописях начинается первое воспоминание о нашем государстве, — заявил парламентарий, которого цитирует "Лента.ру".
Чернышов в то же время признал, что новогодние праздники в стране слишком длинные.
— Люди не совсем понимают, что с ними делать. Нужно сократить выходные такие, — добавил он.
В понедельник, 16 января, президент России Владимир Путин утвердил 27 марта в качестве Дня войск национальной гвардии. Ранее в этот день отмечался День внутренних войск МВД России.
Неофициально в России 21 сентября считается Всемирным днём русского единения. Праздник отсылает к ряду исторических событий, в том числе в этот день на Русь были призваны варяги и началось объединение разрозненных русских племён.