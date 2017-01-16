Динозавров в симуляторе выживания заменили на покемонов

Модификация под названием Pokemon Evolved доступна в Steam Workshop. Она заменяет все модели динозавров в игре на самых разных покемонов. На выдуманную живность можно охотиться, сражаться с ними (копьями), приручать и даже кататься на них верхом.

Создателя, видимо, особо не волнует, что о таком творчестве подумает Nintendo: кроме бренда Pokemon в названии его модификация ещё и использует модели, взятые из игр одноимённой серии.

На Pokemon Evolved уже подано заявление о нарушении авторских прав, но не от японской компании, а от другого создателя модов для Ark: Survival Edition. По его словам, автор Pokemon Evolved скопировал идею по внедрению покемонов в мир игры, которая воплощена в ArkMon.