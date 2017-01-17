Atari готовит наручное игровое устройство

На данный момент информации о новом продукте очень мало. Тизер-сайт сообщает, что это будет игровое устройство, а единственное изображение с логотипом компании на запястье намекает, что формат девайса будет наручным.

Также Atari добавила: "Мы готовимся представить новую технологию, которая позволит вам играть в классические игры Atari совершенно новым образом".

Устройство создаётся совместно с компанией Gameband, а подробности раскроют 1 февраля.