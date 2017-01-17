Сайт "Одноклассники" выбрал лучшие игры 2016 года

У "Одноклассников" есть своя платформа для игр. Её пользователи могут запускать игровые приложения не только через сайт (игровые сессии можно начать прямо из чата с друзьями), но и на Android-устройствах. По данным социальной сети, играющая аудитория уже составляет 25,5 млн человек.

"Одноклассники" также подвели итоги 2016 года, в котором раздали награды редакции. Самой виральной игрой, к примеру, стала новогодняя "Ёлочка 2017", самой социальной — фэнтезийная "Рыцари и принцессы", а по увлекательности, по мнению редакции сайта, всех обошла "Косынка онлайн-пасьянс".

Отдельно наградили игры для Android. Самая популярная из них — игра в жанре "3 в ряд" "Сокровища пиратов", лучшей востребованной мобильной фермой стала патриотичная "Славяне: ферма", ну а "самой хитрой" игрой признали "Крыс online".

Также выяснилось, что пользователи "Одноклассников" любят Dota 2: онлайн-трансляция турнира The International 2016 на собственной стриминг-платформе сайта набрала 6,6 миллиона просмотров.