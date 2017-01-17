Battlefield, зомби и град из пуль. Гид по еженедельным скидкам

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 2 марта 2010.

Взрывы, уклонения от ракет на вертолёте и обильное употребление ненормативной лексики. Нет, это не пересказ трейлера к одной из частей "Неудержимых" с Сильвестром Сталлоне и другими героями девяностых. Это Battlefield: Bad Company 2 — очередная часть культовой франшизы шутеров про военные противостояния и вторая попытка шведской студии DICE создать захватывающую однопользовательскую кампанию с колоритными персонажами. И, надо сказать, попытка довольно успешная.

Переполненная клюквой история Bad Company 2 рассказывает о бесстрашном отряде американского спецназа "Браво-2", пытающегося своими действиями остановить российские войска, которые, согласно альтернативной истории, успели заручиться поддержкой стран Латинской и Южной Америки и уже стоят у ворот "главного оплота демократии".

Данная часть Battlefield примечательна ещё и тем, что в ней впервые был задействован движок Frostbite, обеспечивающий практически полную разрушаемость окружающего мира, спустя пять лет ставший стандартом для всех проектов издательства Electronic Arts.

Обзоры пользователей: в основном положительные.

Когда вышла: 25 февраля 2011.

Если Bad Company 2 в своё время стал техническим прорывом, то Bulletstorm вернула из парка рельсовых аттракционов в безжалостную кровавую мясорубку, культ насилия в которой возведён в ещё невиданный доселе абсолют. Кровь льётся рекой, а творческий подход главного героя к геноциду наёмников и жителей планеты вознаграждается драгоценными очками, тратящихся на приобретение нового и прокачку уже имеющегося вооружения, тем самым ещё больше мотивируя игроков к экспериментам с хлыстом, энергетическими пинками и тяжёлыми видами вооружения.

С сюжетом у творения People Can Fly тоже всё хорошо: диалоги изобилуют остроумными шутками с обилием разговорной лексики, а динамика повествования ни на минуту не проседает, то и дело подбрасывая неожиданные повороты.

Единственное, что огорчает — отключённый мультиплеер, канувший в лету вместе с закрытием сервиса GameSpy. К слову, уже в этом году свет увидит переиздание игры, призванное исправить данное недоразумение, а заодно перенести шутер на консоли нового поколения.

Обзоры пользователей: крайне положительные.

Когда вышла: 3 сентября 2013.

В совершенно ином ключе тема убийств и смерти фигурирует в игре Brothers: A Tale of Two Sons — творении Starbreeze Studios, ранее выпустивших первую часть дилогии The Darkness и неоднозначный Syndicate, представляющего из себя скорее интерактивную сказку, пропитанную мрачными скандинавскими мотивами.

Два брата, Наи и Ная, отправляются на поиски Древа Жизни, чтобы спасти умирающего отца. По пути им встречаются разного рода опасности, часть из которых навсегда оставит след в жизни отважных мальчуганов.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Когда вышла: 23 августа 2009.

Ещё до того, как на экраны AMC вышла пилотная серия "Ходячих мертвецов", консоли и компьютеры игроков захлестнула волна разного уровня качества проектов про зомби, порождённых успехом культовой дилогии Left 4 Dead. Nation Red — одна из таких игр, построенная, к тому же, по всем канонам шутеров с видом сверху: тут вам и бесконечные волны нежити, прерываемые лишь на пару минут, и внушительная система прокачки, позволяющая превратить героя-задохлика в машину для кровавых убийств.

И пусть вряд ли проект задержится на ваших мониторах дольше, чем на пару дней — за 37 рублей большего и не нужно.

Обзоры пользователей: крайне положительные.

Когда вышла: 4 марта 2016.

Последняя игра в нашей сегодняшней подборке, в отличии остальных, не сыскала внимания со стороны критиков и массовой аудитории. А зря. Четвёртая часть серии 2D-платформеров Momodora с подзаголовком Reverie Under the Moonlight следует добрым традициям японского геймдизайна, наследуя идеи из портативных Castlevania: Aria of Sorrow и игровой адаптации манги Shaman King: мёртвые возвращаются в мир живых, повсюду царит хаос, а мы вновь спасаем мир с помощью сотни доступных жрице из деревни Лун предметов и заклинаний.