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Регион
Опубликовано 17 января 2017, 06:48

На Украине решили сменить "угрожающие независимости страны" названия портов

Фото: &copy;РИА Новости

Фото: ©РИА Новости

По мнению министра инфраструктуры Украины, "декоммунизация" должна быть проведена до 29 апреля.

На Украине решили "декоммунизировать" названия портов, железнодорожных станций с советскими названиями. Министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян считает, что упоминание СССР в наименованиях якобы угрожает независимости страны. 

— Надеюсь, что руководство "Укрзализницы" морских портов, госпредприятий наберётся смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины, — пишет чиновник на своей странице в "Фейсбуке". 

Он уверяет, что сменить названия необходимо до 29 апреля. Причём под "декоммунизацию" должны попасть такие порты, как "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области, а в Николаевской — "Октябрьский". 

Напомним, в связи с законопроектом, который на Украине ввели в мае 2015 года, в Незалежной уже поменяли название Днепропетровску и Кировограду. Теперь первый именуется как Днепр, а последний — Кропивницкий.

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Янковская Ольга
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