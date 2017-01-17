На Украине решили сменить "угрожающие независимости страны" названия портов

На Украине решили "декоммунизировать" названия портов, железнодорожных станций с советскими названиями. Министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян считает, что упоминание СССР в наименованиях якобы угрожает независимости страны.

— Надеюсь, что руководство "Укрзализницы" морских портов, госпредприятий наберётся смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины, — пишет чиновник на своей странице в "Фейсбуке".

Он уверяет, что сменить названия необходимо до 29 апреля. Причём под "декоммунизацию" должны попасть такие порты, как "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области, а в Николаевской — "Октябрьский".

Напомним, в связи с законопроектом, который на Украине ввели в мае 2015 года, в Незалежной уже поменяли название Днепропетровску и Кировограду. Теперь первый именуется как Днепр, а последний — Кропивницкий.