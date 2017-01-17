Красный Крест запретил использовать свой символ в игре про заключённых
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Комитет Красного Креста Великобритании потребовал авторов игры Prison Architect убрать логотипы гуманитарной организации из стратегии.
Основатели студии Introversion Software Крис Делэй и Марк Моррис в канун Рождества получили электронные письма от Комитета Красного Креста Великобритании. В сообщении говорилось, что организацию насторожили изображения крестов на белом фоне, которые расположены на автомобилях в игре Prison Architect.
В письме комитета говорится:
По словам представителей Красного Креста, эмблему нельзя использовать слишком часто без достаточных на то оснований, иначе снизится её особое значение.
Чтобы избежать последующих разбирательств, разработчики вскоре после обращения комитета поменяли цвет логотипов на зелёный.