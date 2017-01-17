Красный Крест запретил использовать свой символ в игре про заключённых

Основатели студии Introversion Software Крис Делэй и Марк Моррис в канун Рождества получили электронные письма от Комитета Красного Креста Великобритании. В сообщении говорилось, что организацию насторожили изображения крестов на белом фоне, которые расположены на автомобилях в игре Prison Architect.

В письме комитета говорится:

Использование эмблемы Красного Креста ограничено Женевской конвенцией о защите жертв войны от 12 августа 1949 года. Несанкционированное использование логотипа на территории Великобритании считается преступлением. Красный Крест нельзя использовать в коммерческих целях

По словам представителей Красного Креста, эмблему нельзя использовать слишком часто без достаточных на то оснований, иначе снизится её особое значение.

Чтобы избежать последующих разбирательств, разработчики вскоре после обращения комитета поменяли цвет логотипов на зелёный.