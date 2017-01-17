На певицу Бьянку подали в суд из-за левых концертов

Как стало известно Лайфу, компания Warner Music Russia обратилась в суд с требованием взыскать с известной певицы, "королевы русского r'n'b", Бьянки 8 миллионов рублей за левые концерты.

— Ещё в 2012 году был подписан агентский договор, согласно которому госпожа Липницкая (настоящая фамилия Бьянки. — Прим. Лайфа) принимала на себя обязательства осуществлять концертную деятельность по согласованию с компанией. В случае если Бьянка хочет провести концерт, он может быть проведён либо при участии менеджеров компании, либо самостоятельно, но часть доходов передаётся агенту. Как нам удалось установить, в 2013 году, когда договор действовал, концерты проводились самостоятельно, перечислений не было. Это и послужило основанием для вопросов, почему так произошло и как нам выходить из ситуации. Ответа мы не получили, нам пришлось обратиться в суд, чтобы понять, действительно ли это произошло или было недоразумение, — рассказал Лайфу Виталий Крец, партнёр юридической фирмы Semenov & Pevzner, которая занимается делом Бьянки.

По словам представителя юридической фирмы, всего Бьянка не заплатила за 57 выступлений, в том числе за концерты не только в России, но и в Казахстане, Азербайджане и Германии.

— Общий ущерб — более 8 миллионов рублей. Истец (агент) получает 30% от дохода за концертное выступление. Этот агентский договор был заключён в рамках широких отношений. Мы реализовывали коммерческие возможности уже записанных фонограмм Бьянки, мы осуществляли инвестирование в концертную деятельность Бьянки, выплачивали авансы по договорам лицензионным, авансы за клипы, — говорит Виталий Крец.

Агентский договор предполагал, что кроме большого массива сотрудничества мы сотрудничаем ещё и в рамках концертной деятельности.

PR-агент Бьянки не стал комментировать судебные тяжбы.

Напомним, ранее продакшен певицы проиграл суд Warner Music Russia. Тогда причиной конфликта стали выделенные на съёмки музыкального клипа деньги и неисполнение обязательств.