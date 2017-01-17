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Опубликовано 17 января 2017, 11:05

НАТО использует советский военный городок Скрунда-1 для уличных боёв (видео)

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/NATO

Скрин из видео © youtube.com/NATO

На официальном канале НАТО в YouTube появилось видео, на котором военные из Латвии и США отрабатывают тактику ведения уличных боёв на территории бывшего советского военного городка Скрунда-1.

Военный городок Скрунда-1 находится примерно в четырёх километрах от города Скрунда на западе Латвии. В городке во время холодной войны проживали военнослужащие и их семьи, обслуживавшие последний советский радар в Прибалтике — комплексы РЛС "Днестр-М", "Днепр" и "Дарьял". Радар перестал действовать 31 августа 1998 года. После демонтажа радара и вывода последних российских войск из региона в октябре 1999 года Скрунда-1 стал городом-призраком

Но недавно командование латвийской армии приняло решение использовать городок для отработки тактики ведения уличных боёв, так как, по словам представителя военного ведомства, "этот городок очень похож на другие города в Латвии, такие же улицы, здания..." В настоящее время там тренируются военные других стран, в том числе и США.

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Александр Шоршин
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