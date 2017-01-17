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Опубликовано 17 января 2017, 11:45

Авторы Battleborn хотят популяризировать игру с помощью порно

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Battleborn

Фото: © twitter.com/Battleborn

Многопользовательский шутер не смог победить своего конкурента Overwatch, поэтому его создатели хотят любой ценой спасти игру.

Глава студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд в своём "твиттере" написал, что сейчас на Reddit публикуют "правило 34" по Battleborn. Разработчик предупредил, что раздел "небезопасен для работы".

Ирония заключается в том, что ещё в мае 2016 года, когда вышел шутер, пародийный аккаунт Porygon в "Твиттере" предсказал это. "Gearbox угрожает выпустить порно с персонажами Battleborn, чтобы противостоять Overwatch", — говорится в сообщение.

Что же касается Reddit, то пользователи сервиса обсуждают позор студии Gearbox, убогость действий разработчиков и то, что Overwatch от Blizzard намного лучше.

Rule34 (правило 34) — сайт, собирающий порнофанарт по различным играм. Всего там опубликовано 69 картинок с героями Battleborn, а с персонажами из Overwatch — 7211.

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Сергей Сурепин
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