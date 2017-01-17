Авторы Battleborn хотят популяризировать игру с помощью порно

Глава студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд в своём "твиттере" написал, что сейчас на Reddit публикуют "правило 34" по Battleborn. Разработчик предупредил, что раздел "небезопасен для работы".

Ирония заключается в том, что ещё в мае 2016 года, когда вышел шутер, пародийный аккаунт Porygon в "Твиттере" предсказал это. "Gearbox угрожает выпустить порно с персонажами Battleborn, чтобы противостоять Overwatch", — говорится в сообщение.

Gearbox threatens to release porn of Battleborn characters to compete with Overwatch — Porygon (@PorygonNews) May 28, 2016

Что же касается Reddit, то пользователи сервиса обсуждают позор студии Gearbox, убогость действий разработчиков и то, что Overwatch от Blizzard намного лучше.

Rule34 (правило 34) — сайт, собирающий порнофанарт по различным играм. Всего там опубликовано 69 картинок с героями Battleborn, а с персонажами из Overwatch — 7211.