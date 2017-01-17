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Опубликовано 17 января 2017, 12:33

NASA выпустило игру по мотивам "Марсианина"

Скрин &copy; L!FE/Science Investigations: Plant Growth

Скрин © L!FE/Science Investigations: Plant Growth

В Science Investigations: Plant Growth игроки узнают устройство Международной космической станции и научатся выращивать овощи в невесомости.

Американское космическое агентство NASA выпустило симулятор космического фермера. Игра получила название Science Investigations: Plant Growth. В ней геймерам предлагают изучить МКС, а также научиться выращивать растения и овощи в невесомости.

Благодаря игре можно погрузиться в быт, в котором проживают настоящие астронавты. NASA тщательно подошло к воссозданию МКС, поэтому игра даст достаточно хорошее представление о том, как выглядит космическая станция и чем занимаются астронавты.

У геймеров будет возможность вырастить космический салат из редиски, перца, томатов и латук-салата.

По словам одного из создателей игры Шэрон Годзы, игра непросто фокусируется на выращивании овощей. Её будут использовать для обучения будущих астронавтов. Как ожидают разработчики, в будущем полёты в космос будут становиться всё более затяжными, а потому астронавтам очень пригодится навык выращивания богатых витаминами овощей в условиях невесомости.

Игра Science Investigations: Plant Growth доступна бесплатно в App Store.

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Сергей Сурепин
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