Виртуальная реальность победила инсульт

17-летняя Шэнон Макей должна была пройти заключительный сеанс радиотерапии, благодаря чему её навсегда избавили бы от рака мозга. Однако за несколько дней до процедуры у неё произошёл инсульт. Из-за этого у девушки парализовало всю левую часть тела.

Помню, как проснулась ночью. Я не могла встать с кровати. Причиной стал инсульт, который произошёл у меня той ночью Шэнон Макей в интервью BBC Radio 5

Помимо традиционных для таких случаев процедур физиотерапии девушка посещала параллельно специальный зал виртуальной реальности, размещённый в некоммерческом медицинском центре Brain and Spinal Injury Centre. Там у неё была возможность, будучи поддерживаемой специальными ремнями, опять учиться ходить и двигать левой рукой.

В итоге девушка обрела контроль над своим телом. Это позволило ей вернуться к своей привычной жизни.