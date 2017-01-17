Виртуальная реальность победила инсульт
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Современные технологии помогли парализованной девушке вернуть контроль над своим телом.
17-летняя Шэнон Макей должна была пройти заключительный сеанс радиотерапии, благодаря чему её навсегда избавили бы от рака мозга. Однако за несколько дней до процедуры у неё произошёл инсульт. Из-за этого у девушки парализовало всю левую часть тела.
Помимо традиционных для таких случаев процедур физиотерапии девушка посещала параллельно специальный зал виртуальной реальности, размещённый в некоммерческом медицинском центре Brain and Spinal Injury Centre. Там у неё была возможность, будучи поддерживаемой специальными ремнями, опять учиться ходить и двигать левой рукой.
В итоге девушка обрела контроль над своим телом. Это позволило ей вернуться к своей привычной жизни.