Кузнецова напомнила об уголовных делах против усыновителей из США

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал запрет на усыновление американцами российских детей неправомерным.

— Следует упомянуть многочисленные факты нарушения прав российских детей, ранее усыновлённых американскими гражданами и проживающих в США, уголовные дела, которые в настоящее время расследуются американскими правоохранительными органами в отношении своих же граждан, в чьих семьях погибли российские дети, а также систематическое непредоставление американской стороной информации об условиях жизни российских детей в США в рамках проведения постусыновительного контроля, — сказала омбудсмен.

Кузнецова также подчеркнула, что Россия выполняет все обязательства в рамках Конвенции ООН о правах ребёнка. При этом она отметила, что согласно этому документу "усыновление в другой стране может рассматриваться лишь в качестве альтернативного способа ухода за ребёнком, приоритет должен быть отдан устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан и лишь в случае невозможности помещения ребёнка в семью в России он может быть передан на усыновление в иностранное государство".

Претензии несостоявшихся американских усыновителей правозащитница сочла неправомерными. Тут Кузнецова ссылается на Семейный кодекс РФ, согласно которому "права и обязанности усыновителя и усыновлённого ребёнка возникают с момента вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления".

— Учитывая то, что ни одно из обжалуемых заявителями усыновлений не было завершено надлежащим образом, кандидаты в усыновители не приобрели статуса законных представителей детей, — пояснила она. — Все упомянутые в исках дети имеют законных представителей, которые наделены соответствующими полномочиями. Подача жалобы от имени детей лицами, не имеющими такого права и юридически являющимися посторонними для детей, является прямым нарушением действующего российского законодательства, а также статьи 20 Конвенции ООН о правах ребёнка, согласно которой Российская Федерация в соответствии со своими национальными законами обязана обеспечить замену родительского ухода ребёнку, который временно или постоянно лишён своего семейного окружения.