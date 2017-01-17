Победитель киберспортивного чемпионата получил гигантскую упаковку лапши

14 января 2017 года состоялся чемпионат Super Smash Bros., организаторы которого решили удивить участников. Победитель этого турнира торжественно получил упаковку лапши быстрого приготовления.

Игрок Гонзало ZeRo Барриос помимо огромной упаковки лапши получил годовой запас лапши обычного размера, а также 3,5 тысячи долларов наличными.

Такой приз организаторы легко объяснили: спонсором турнира была компания Cup Noodles, производитель лапши.

Также в Сети уже опубликована запись решающей игры чемпионата.