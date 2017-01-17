В МИД РФ выразили надежду на отмену решения ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"
Фото:© РИА Новости/ Константин Долгов
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, согласно которому "закон Димы Яковлева" дискриминирует жителей США в вопросе усыновления российских детей.
Россия рассчитывает, что ЕСПЧ отменит постановление по "закону Димы Яковлева" после обжалования, заявил ТАСС уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
— Будем рассчитывать, что при обжаловании судьи учтут наши доводы и отменят это постановление, — сказал Константин Долгов.
Сегодня в Минюсте РФ заявили, что "закон Димы Яковлева" не нарушает международных норм.
Напомним, в "законе Димы Яковлева" содержится запрет гражданам США усыновлять российских детей-сирот. Дима Яковлев — российский мальчик-сирота, усыновлённый американской семьёй и погибший спустя три месяца после усыновления, в 2008 году. Диме не было даже двух лет.