В МИД РФ выразили надежду на отмену решения ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"

Россия рассчитывает, что ЕСПЧ отменит постановление по "закону Димы Яковлева" после обжалования, заявил ТАСС уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

— Будем рассчитывать, что при обжаловании судьи учтут наши доводы и отменят это постановление, — сказал Константин Долгов.

Сегодня в Минюсте РФ заявили, что "закон Димы Яковлева" не нарушает международных норм.

Напомним, в "законе Димы Яковлева" содержится запрет гражданам США усыновлять российских детей-сирот. Дима Яковлев — российский мальчик-сирота, усыновлённый американской семьёй и погибший спустя три месяца после усыновления, в 2008 году. Диме не было даже двух лет.