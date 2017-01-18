Разработка новой игры про Марио практически завершена

Об этом сообщил продюсер проекта Ёсиаки Коидзуми. По его словам, команда почти завершила процесс разработки. Таким образом, Super Mario Odyssey должна выйти в конце этого года.

В этой игре Марио выберется из родного Грибного королевства в мир, отчасти напоминающий реальный. Среди локаций, которые будут доступны для исследования, окажется и современный мегаполис, населённый людьми, совсем не похожими на героев серии Mario. Для спасения принцессы Пич в очередной раз водопроводчик будет путешествовать по разным странам вымышленной Земли.

Проект разрабатывается эксклюзивно для консоли Nintendo Switch.