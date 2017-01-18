Разработка новой игры про Марио практически завершена
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13 января Nintendo анонсировала новую игру про Марио Super Mario Odyssey на презентации консоли Switch. Разрабочтики сообщают, что игра почти готова.
Об этом сообщил продюсер проекта Ёсиаки Коидзуми. По его словам, команда почти завершила процесс разработки. Таким образом, Super Mario Odyssey должна выйти в конце этого года.
В этой игре Марио выберется из родного Грибного королевства в мир, отчасти напоминающий реальный. Среди локаций, которые будут доступны для исследования, окажется и современный мегаполис, населённый людьми, совсем не похожими на героев серии Mario. Для спасения принцессы Пич в очередной раз водопроводчик будет путешествовать по разным странам вымышленной Земли.
Проект разрабатывается эксклюзивно для консоли Nintendo Switch.