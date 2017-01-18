На Nintendo Switch переиздадут 20-летний симулятор градостроения

Constructor HD — это переиздание классического симулятора градостроения, который был выпущен для компьютеров на MS-DOS ещё в 1997 году. С тех пор игру портировали на PlayStation, Mac и Windows, а теперь она доберётся и до современных платформ.

Студия System 3 рассказала, что версия для Switch будет поддерживать сетевой мультиплеер до четырёх человек. В нём виртуальные мэры сразятся во множестве специальных испытаний.

Constructor HD будет доступна на старте продаж Switch, 3 марта. Чуть ранее, 28 февраля, переиздание выйдет на PC, Xbox One и PS4.