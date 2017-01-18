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Регион
Опубликовано 18 января 2017, 09:21

На Nintendo Switch переиздадут 20-летний симулятор градостроения

Фото: &copy; AFP/EAST NEWS

Фото: © AFP/EAST NEWS

Сторонние студии продолжают анонсировать игры для новой консоли Nintendo Switch. Одной из них станет хит прошлого века.

Constructor HD — это переиздание классического симулятора градостроения, который был выпущен для компьютеров на MS-DOS ещё в 1997 году. С тех пор игру портировали на PlayStation, Mac и Windows, а теперь она доберётся и до современных платформ.

Студия System 3 рассказала, что версия для Switch будет поддерживать сетевой мультиплеер до четырёх человек. В нём виртуальные мэры сразятся во множестве специальных испытаний.

Constructor HD будет доступна на старте продаж Switch, 3 марта. Чуть ранее, 28 февраля, переиздание выйдет на PC, Xbox One и PS4.

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Станислав Погорский
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