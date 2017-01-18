Оригинальная концовка Tomb Raider была очень мрачной

В интервью Eurogamer Пратчетт рассказала о трудностях, связанных с написанием сценария для видеоигр. По её словам, перезапуск должен был показать Лару простой девушкой, ещё не ставшей свирепой расхитительницей гробниц. Но игровой процесс сильно конфликтовал с историей: если в сюжетной сцене Крофт раскаивается, впервые отняв человеческую жизнь, то уже через несколько минут игрок может убить её руками с десяток человек как ни в чём не бывало.

Когда Рианну спросили, что она хотела бы изменить в первой игре, писательница высказалась на тему скандально известной сцены с изнасилованием. Она была задумана как "первый вызов, через который должна пройти Лара", но была крайне негативно воспринята общественностью. Если бы у неё была такая возможность, Пратчетт бы хотела найти способ показать становление героини менее прямолинейным образом.

Также Рианна рассказала, что у Tomb Raider, довольно мрачной игры, изначально был соответствующий финал. Он должен был "раскрыть тему самопожертвования". Но первые игроки негативно отозвались на такой ход — по их словам, в игре погибает и так слишком много персонажей. Из-за этого концовку игры переделали на более оптимистичный лад.

Рианна Пратчетт недавно объявила о своём уходе из команды Tomb Raider. Сценарий к триквелу серии будет писать другой сценарист.