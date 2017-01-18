СМИ: За опасное вождение у водителей будут отбирать права

Думский комитет по госстроительству и законодательству будет рекомендовать к принятию в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым за так называемое опасное вождение водителей будут штрафовать на 5 тыс. рублей. Об этой рекомендации "Известиям" сообщил первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков.

Внесённый российским кабмином законопроект стоит в повестке заседания комитета на 19 января. К опасному вождению отнесены резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение. Возможно, что ко второму чтению в документе появится норма о лишении водителя прав на два года при повторном нарушении.

Газета напоминает, что термин "опасное вождение" появился в ПДД в июне 2016 года. Тогда наказание не ввели, отложив решение на более поздний срок. В итоге свой вариант поправок в КоАП, пятитысячный штраф, в ноябре в нижнюю палату внесло правительство.

Авторы настаивают, что опасное вождение лишает других участников движения "возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации".