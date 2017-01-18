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Регион
Опубликовано 18 января 2017, 03:15

СМИ: За опасное вождение у водителей будут отбирать права

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко 

К опасному вождению отнесены резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение.

Думский комитет по госстроительству и законодательству будет рекомендовать к принятию в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым за так называемое опасное вождение водителей будут штрафовать на 5 тыс. рублей. Об этой рекомендации "Известиям" сообщил первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков.

Внесённый российским кабмином законопроект стоит в повестке заседания комитета на 19 января. К опасному вождению отнесены резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение. Возможно, что ко второму чтению в документе появится норма о лишении водителя прав на два года при повторном нарушении.

Газета напоминает, что термин "опасное вождение" появился в ПДД в июне 2016 года. Тогда наказание не ввели, отложив решение на более поздний срок. В итоге свой вариант поправок в КоАП, пятитысячный штраф, в ноябре в нижнюю палату внесло правительство. 

Авторы настаивают, что опасное вождение лишает других участников движения "возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации".

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Димитрий Алексиевич
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