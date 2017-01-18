Володин ответил на критику законопроекта о декриминализации побоев в семье

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым давлением на депутатов критику генсека Совета Европы (СЕ) в адрес законопроекта о декриминализации семейных побоев.

— Когда должностное лицо, уважаемый человек, генеральный секретарь Совета Европы таким образом пытается повлиять на принятие решения, у нас есть законы, которые защищают депутатов от такого вмешательства, от такого давления. Потому что на самом деле это недопустимо, — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что соответствующий законопроект пока принят только в первом чтении и ему предстоит пройти ещё два, после чего документ рассмотрят в Совфеде.

Ранее, в ноябре 2016 года, депутаты "Единой России" вместе с сенаторами внесли в Госдуму законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. В частности, было предложено уравнять наказание за побои вне и внутри семьи (пока побои вне семьи, совершённые впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье — как уголовное преступление).